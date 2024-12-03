الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم الجيزة: يجب تواجد الأخصائي الاجتماعي عند بوابة المدرسة لاستقبال الطلاب

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

 قامت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، بجولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وشملت الزيارة مدارس شجرة الدر ب، والأندلس ع بنات، والفاروق عمر ب، وبراعم مصر ب، حيث قامت وكيلة المديرية بتفقد سير العمل في مختلف أقسام المدرسة، بدءًا من الفصول الدراسية وحتى المعامل والمكتبات ورياض الأطفال.

وكيل تعليم الجيزة تشدد على أهمية تفعيل سجلات القرائية

وخلال الجولة، شددت سمية الخطيب على أهمية تفعيل سجلات القرائية 26 ومتابعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بسجلات شؤون العاملين وتأكيد الانضباط ودفاتر شؤون أعضاء هيئة التدريس.

كما نوهت وكيلة المديرية إلى أهمية أعمال الإشراف العام بالمدرسة والانضباط المدرسي، وتواجد الأخصائي الاجتماعي عند بوابة المدرسة لاستقبال الطلاب، والالتزام بمواعيد المجموعات المدرسية.

وأكدت سمية الخطيب ضرورة توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، مشددة على أهمية دور المعلم في عملية التعليم والتعلم.

جاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، وسعيد عطية وكيل الوزارة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في المحافظة وتوفير أفضل الخدمات للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة جنوب الجيزة التعليمية استقبال الطلاب أعضاء هيئة التدريس التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم المجموعات المدرسية جنوب الجيزة التعليمية جنوب الجيزة وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

ضبط مخزن سري يضم أطنانًا من السلع الغذائية في الطالبية (صور)

ضبط 10 أطنان من الزيوت المستعملة قبل إعادة تدويرها بالعمرانية

البيئة تعلن حالة الطوارئ بعد غرق سفينة الشحن بالقصير

محمد مرعي رئيسا لحي الدقي خلفًا للواء أحمد عبد الفتاح

ساعات الرعب في الجيزة.. حيوان غريب يثير الجدل في البراجيل (فيديوجراف)

الجيزة تنظم قافلة طبية شاملة بالمجان بالواحات البحرية

خالد فهمي يتولى قيادة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا

مستقبل أخضر لسكر مصر.. خطط مشتركة لحماية البيئة وزيادة الإنتاج.. حلول مبتكرة لتحويل مخلفات السكر إلى طاقة نظيفة.. وتوجيهات رئاسية لحل مشكلات المصانع

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالشرقية

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي بنهاية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقته باللعب وإهمال المسؤوليات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (4 - 4)

المزيد
الجريدة الرسمية