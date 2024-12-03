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حملة مسائية لرفع كفاءة الشوارع ببولاق الدكرور (صور)

حملة بولاق الدكرور
حملة بولاق الدكرور

 نفذ حي بولاق الدكرور حملة مكثفة لرفع كفاءة الشوارع، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، في إطار حرص محافظة الجيزة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 تنظيف ورفع المخلفات من شوارع 10 وترعة المجنونة وحوض الزوات

وشملت الحملة التي نفذت خلال الفترة الليلية، أعمال تنظيف ورفع المخلفات من شوارع 10 وترعة المجنونة وحوض الزوات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود فؤاد رئيس الحي، ومحمد نيازي نائب رئيس الحي، ورمضان الزناتي مدير أشغال القطاع الشمالي، وأحمد إسماعيل مدير المتابعة، وبمشاركة فريق عمل كامل.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين المظهر الحضاري للحي، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وتسهيل حركة المرور، كما تأتي هذه الجهود في إطار سعي المحافظة المستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

 

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار الدكتورة هند عبد الحليم حي بولاق الدكرور عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار نائب المحافظ محافظة الجيزة محافظ الجيزة

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