حملة مسائية لرفع كفاءة الشوارع ببولاق الدكرور (صور)

نفذ حي بولاق الدكرور حملة مكثفة لرفع كفاءة الشوارع، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، في إطار حرص محافظة الجيزة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنظيف ورفع المخلفات من شوارع 10 وترعة المجنونة وحوض الزوات

وشملت الحملة التي نفذت خلال الفترة الليلية، أعمال تنظيف ورفع المخلفات من شوارع 10 وترعة المجنونة وحوض الزوات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود فؤاد رئيس الحي، ومحمد نيازي نائب رئيس الحي، ورمضان الزناتي مدير أشغال القطاع الشمالي، وأحمد إسماعيل مدير المتابعة، وبمشاركة فريق عمل كامل.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين المظهر الحضاري للحي، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وتسهيل حركة المرور، كما تأتي هذه الجهود في إطار سعي المحافظة المستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.