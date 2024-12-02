ترتيب الدوري الإسباني، ريال مدريد يشعل المنافسة مع برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني، أشعل ريال مدريد المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على خيتافي 2-0 بالجولة الـ 15 وتعثر برشلونة أمام لاس بالماس 2-1.

وخاض ريال مدريد مباريات أقل من برشلونة في الدوري الاسباني بعد تأجيل مباراته أمام فالنسيا في وقت سابق بسبب الفيضانات.

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 33 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 32 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 26 نقطة

5- فياريال 26 نقطة

6- ريال مايوركا 24 نقطة

7- جيرونا 22 نقطة

8- أوساسونا 22 نقطة

9- ريال سوسييداد 21 نقطة

10- ريال بيتيس 20 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- لاس بالماس 15 نقطة

15- ليجانيس 15 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 14 نقطة

17- خيتافي 13 نقطة

18- إسبانيول 13 نقطة

19- فالنسيا 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وعلي صعيد آخر تتزايد التكهنات حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، المرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، والذي لم يتوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي على التجديد، حتى الآن.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن برشلونة قد يتجه للتوقيع مع صلاح مجانًا، الصيف المقبل.

خبير الميركاتو يصدم محمد صلاح

لكن خبير الميركاتو، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قال في هذا الصدد عبر حسابه على "فيسبوك": "لا يعمل نادي برشلونة على صفقة محمد صلاح، رغم الشائعات المنتشرة".

وتابع: "خطة البارسا تركز على مطاردة اللاعبين الأصغر سنًّا".

ويبلغ محمد صلاح من العمر 32 عامًا، وسيكمل عامه الـ33 في شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع انتهاء عقده الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة البارسا في ضم الدولي المصري الآخر، عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، بعد انتهاء الموسم الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.