برشلونة يتخلى عن صفقة نجم أتلتيك بلباو وصراع إنجليزي ألماني لضم اللاعب

قرر نادي برشلونة التخلى عن إحدى الصفقات التي ظل يطاردها لأكثر من موسم لدعم هجومه خلال المرحلة المقبلة.

نيكو ويليامز خارج حسابات برشلونة

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، قرر برشلونة التخلي عن صفقة نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بلباو، بعد أن حاول التوقيع معه في صيفي 2023 و2024.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة حول اهتماماته لدعم الهجوم صوب أهداف أخرى في الميركاتو.

وأوضحت "ذا أتلتيك" أن نيكو ويليامز منفتح أكثر الآن على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيكو ويليامز، فيتو

وذكرت الصحيفة البريطانية أن نيكو ويليامز يحظى بإعجاب من كل من آرسنال وبايرن ميونخ وتشيلسي وليفربول وتوتنهام.

ويتضمن عقد نيكو ويليامز شرطا يسمح له بالرحيل عن أتلتيك بلباو بمقابل يقترب من 60 مليون يورو.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مايوركا

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة ريال مايوركا، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني - الليجا.

وتشمل قائمة برشلونة لمباراة اليوم كل من: "كوبارسي - بالدي - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - فورت - جيرارد مارتن - دومينيجيز".

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