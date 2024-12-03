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رياضة

مبابي يستعد لمواجهة أتلتيك بلباو (فيديو)

كيليان مبابي،فيتو
كيليان مبابي،فيتو

 ظهر كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، في تدريبات الملكي اليوم استعدادا لمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد منافسه أتلتيك بلباو على ملعبه “سان ماميس” غدا  الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة.

 

 وكشف  تقرير صحيفة فرنسية عن سبب جديد  لمعاناة كيليان مبابي نجم ريال مدريد منذ انتقاله للعملاق الإسباني في الصيف الماضي.

 

ونقلت صحيفة ليكيب عن مدرب يعمل بالقرب من مبابي سبب معاناة النجم الفرنسي، أنه لا يزال يندمج مع زملائه الجدد، وأن الانسجام في صفوف ريال مدريد لن يكون أمرا سهلا لاعتبارات فنية.
وأوضحت أن ريال مدريد لا يعتمد على استراتيجية واضحة، كما أن كيليان يحتاج لمن يمده بالفرص والكرات داخل أرض الملعب مثلما كان يفعل نيمار وماركو فيراتي في بي إس جي أو أنطوان جريزمان في منتخب فرنسا.

وأشارت إلى أن اللاعب الوحيد الذي كان يتقن هذه الميزة في صفوف ريال مدريد هو توني كروس، ولكن النادي الإسباني لم يعوضه بعد.

وختمت ليكيب تقريرها نقلا على لسان هذا المدرب بأن تشواميني وكامافينجا لا يجيدان التمريرات وبناء اللعب، وأن بيلينجهام ليس مقنعا تماما في بناء اللعب، ولا يقترب من نيمار بشأن هذه الميزة بأي حال من الأحوال.

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كيليان مبابي الدوري الإسباني تدريبات ريال مدريد ريال مدريد

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