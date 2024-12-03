مبابي يستعد لمواجهة أتلتيك بلباو (فيديو)

ظهر كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، في تدريبات الملكي اليوم استعدادا لمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد منافسه أتلتيك بلباو على ملعبه “سان ماميس” غدا الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة.

🚨كيليان مبابي في تدريبات ريال مدريد اليوم 🤍 pic.twitter.com/zEakuR7uNB — محمود (@MH_1902) December 3, 2024

🚨لاعبين ريال مدريد مع الموهبة السنغالية باباكار ديوكو في تدريبات ريال مدريد اليوم قبل مواجهة اتلتيك بلباو 🇸🇳🤍🤍 pic.twitter.com/UANfdtREh6 — محمود (@MH_1902) December 3, 2024

وكشف تقرير صحيفة فرنسية عن سبب جديد لمعاناة كيليان مبابي نجم ريال مدريد منذ انتقاله للعملاق الإسباني في الصيف الماضي.

ونقلت صحيفة ليكيب عن مدرب يعمل بالقرب من مبابي سبب معاناة النجم الفرنسي، أنه لا يزال يندمج مع زملائه الجدد، وأن الانسجام في صفوف ريال مدريد لن يكون أمرا سهلا لاعتبارات فنية.

وأوضحت أن ريال مدريد لا يعتمد على استراتيجية واضحة، كما أن كيليان يحتاج لمن يمده بالفرص والكرات داخل أرض الملعب مثلما كان يفعل نيمار وماركو فيراتي في بي إس جي أو أنطوان جريزمان في منتخب فرنسا.

وأشارت إلى أن اللاعب الوحيد الذي كان يتقن هذه الميزة في صفوف ريال مدريد هو توني كروس، ولكن النادي الإسباني لم يعوضه بعد.

وختمت ليكيب تقريرها نقلا على لسان هذا المدرب بأن تشواميني وكامافينجا لا يجيدان التمريرات وبناء اللعب، وأن بيلينجهام ليس مقنعا تماما في بناء اللعب، ولا يقترب من نيمار بشأن هذه الميزة بأي حال من الأحوال.

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