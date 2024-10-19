أمريكا ترسل قوات كوماندوز سرا إلى إسرائيل للمساعدة في استعادة الأسرى

أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سرًا قوات كوماندوز إلى إسرائيل لتقديم المشورة في جهود استعادة الرهائن المحتجزين، حسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين أميركيين.

وأضافت الصحيفة أن ضباط استخبارات أميركيين انضموا لاحقًا إلى هذه القوات في إسرائيل لتعزيز عمليات البحث.

وأوضحت أن 6 طائرات مسيرة من طراز "إم كيو-9" نفذت مهام ميدانية للمساعدة في تحديد مواقع الرهائن، في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين.