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غلق وتشميع 48 معرض سيارات مخالف بمدينة دمياط الجديدة

غلق وتشميع معارض
غلق وتشميع معارض السيارات المخالفة بدمياط الجديدة

واصل جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملاته لغلق وتشميع معارض السيارات المخالفة بالمدينة، وذلك على مدار يومين متتاليين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الصادرة بشأن مراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين.

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن قيام اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير، بشن حملات مكبرة لتنفيذ ( 48) قرار غلق وتشميع لمعارض السيارات المخالفة، التى تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون بدون رخصة تشغيل وداخل نطاق الكتلة السكنية، بنطاق الحيين الأول والرابع بمدينة دمياط الجديدة.

رئيس الجهاز: الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك

 

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها، سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.

وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح تلك المعارض، إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن من يقوم بفض"الشمع" الأحمر، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.
وشدد رئيس الجهاز، على رؤساء القطاعات والأحياء بالمدينة، بتنفيذ الضوابط وعدم السماح بشغل الأرصفة أو أماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان، ونقل معارض السيارات خارج نطاق المناطق السكنية.

غلق وتشميع (48) معرض سيارات مخالف بمدينة دمياط الجديدة
غلق وتشميع (48) معرض سيارات مخالف بمدينة دمياط الجديدة


وأكد رئيس الجهاز، استمرار أعمال تلك الحملات بشكل دورى، والضرب بيد من حديد وبكل حزم لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمدينة.

غلق وتشميع (48) معرض سيارات مخالف بمدينة دمياط الجديدة
غلق وتشميع (48) معرض سيارات مخالف بمدينة دمياط الجديدة



وأشار إلى أن حملات المتابعة والرصد، تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

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