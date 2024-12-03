الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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النقل: محور الزقازيق السنبلاوين يحد من الحوادث

محور الزقازيق
محور الزقازيق

نشرت  وزارة النقل تقريرًا عن محور الزقازيق السنبلاوين والذى يربط أكثر من مدينة ببعضها ويساهم فى تقليل الحوادث والحد منها. 

 

أهمية الطريق 

 

الطريق يربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي ويساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.

والمحور تم افتتاحه رسميًّا في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي.

 

تفاصيل مشروع  محور "الزقازيق- السنبلاوين"

يبلغ طول محور "الزقازيق - السنبلاوين" 38 كيلو متر بعرض 25 متر و3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عملًا صناعيًّا (24 كوبري و38 نفق و4 برابخ) ويربط بين محافظات "الشرقية والدقهلية ودمياط" والطريق الدولي الساحلي، كما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.

 

 

 

أهمية مشروع محور "الزقازيق - السنبلاوين"

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد أهمية الطريق في الربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي وكذلك مساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

 

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