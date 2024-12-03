مجلس النواب يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على اتفاقية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بنحو 414 سهما، بقيمة إجمالية 4 ملايين 140 ألف يورو.

اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وتهدف الاتفاقية بالنسبة لمصر إلى الحفاظ على مقدار حصتها من الأسهم وبالتالي قدرتها التصويتية داخل البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.

الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار

يشار إلى أن الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات؛ وهناك مساهمات من 71 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

وبموجب الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو.

ونصت الاتفاقية علي أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في ۳۰ أبريل القادم، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في ٣٠ أبريل ۲۰۲۹.

مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أصدر القرار رقم ٢٥٨ والذي يتناول زيادة رأسمال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو ٢٠٢٣ المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، بهدف دعم الاقتصاد الأوكراني والحفاظ على الجهود المبذولة في دول عمليات البنك، والحفاظ على التصنيف الائتماني الثلاثي Bank's Triple A Rating.



جدير بالذكر أنه سبق وتمت زيادة حصة مصر في رأس مال البنك في عام ۲۰۱۸، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا القرار، وسيتم اتباع نفس النهج الإجرائي من جانب وزارة التعاون الدولي في الزيادة الجديدة لرأس المال.

وسبق أن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى (مؤسسة التمويل الدولية IFC، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

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