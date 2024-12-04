وكيل تعليم الدقهلية يواصل متابعاته الميدانية للوقوف على انتظام العملية التعليمية (صور)

أجري اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية جولة لمتابعة إدارة غرب المنصورة التعليمية والانضباط بالمدارس.

المدارس المستهدفة من الزيارة

وقام مدير المديرية بزيارة عدد من مدارس غرب المنصورة منها :

-محمود محمد الشناوي الثانويه للبنات

-الوحدة المجمعة الابتدائية -طناح الثانوية الحديثة بنين.

وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات

وخلال الجولة اطلع وكيل تعليم الدقهلية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع على دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول و وجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.

انضباط والتزام الطلاب في المدارس

وقام العربي بشكر المدارس لما لمسه من انضباط والتزام الطلاب وهيئة التدريس وتطبيق كامل للقرارات الوزارية.

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