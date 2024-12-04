الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

محمد عبد الهادي الواعظ
محمد عبد الهادي الواعظ العام بالأزهر الشريف، فيتو

أولى الإسلام اهتماما بالغا بذوي الاحتياجات الخاصة، منذ فجر الدعوة، ونهى عن التمييز بين الناس على أساس الإعاقة.. وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، نسلط الضوء على المبادئ الإسلامية التي تتناول حقوقهم وسبل التعامل معهم.

أكد محمد عبد الهادي، الواعظ العام بالأزهر الشريف والباحث فى الشريعة الإسلامية، أن الإسلام هو دين الرحمة والعدالة، وقد أولى عناية كبيرة بذوي الإعاقة، حيث أكد على حقوقهم وكرامتهم وضرورة دمجهم في المجتمع بصورة تحفظ إنسانيتهم وتضمن لهم حياة كريمة. 

جميع البشر متساوون أمام الله

وقال، في تصريحات لـ "فيتو": جاء الإسلام ليؤكد أن جميع البشر متساوون أمام الله، بغض النظر عن حالتهم البدنية أو العقلية. يقول الله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم" (الإسراء: 70).. ويشمل هذا التكريم الجميع دون استثناء، مما يعني أن ذوي الإعاقة لهم نفس الحقوق والواجبات التي تضمن لهم حياة كريمة.

وأضاف محمد عبد الهادي: نهى الإسلام ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن التمييز على أساس الإعاقة، حيث تعتبر هذه الصفة جزءًا من الابتلاء الذي يرفع الله به درجات الإنسان إذا صبر واحتسب.. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، تعامل سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، مع الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم، الذي كان كفيفًا، حيث جعله مؤذنًا وأحد القادة في المدينة.

الإسلام راعى ظروف ذوي الإعاقة

وأوضح الواعظ بالأزهر الشريف أن الإسلام راعى ظروف ذوي الإعاقة، وأعفاهم من التكاليف الشرعية التي قد تشق عليهم. فعلى سبيل المثال، لا يجب الصيام على من يعجز عنه بسبب إعاقته، كما قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" (البقرة: 286).

وأشار إلى أن الإسلام حث على معاملة ذوي الإعاقة برحمة وإحسان، وجعل ذلك سببًا لنيل الأجر العظيم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لا يَرحم لا يُرحم" (رواه البخاري).. كما أوصى النبي بإطعام المحتاجين والضعفاء، وهو ما يشمل ذوي الإعاقة.

دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

ولفت محمد عبد الهادي إلى أن الإسلام دعا إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، ومنحهم الفرص المتساوية للعمل والتعليم والمشاركة في الحياة العامة. وأبرز مثال على ذلك هو استشارة النبي، صلى الله عليه وسلم، لابن أم مكتوم في شؤون المسلمين، مما يبرز مكانته الاجتماعية ودوره الفعال.

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التضامن: توفير فرص عمل لـ"1318" من ذوي الهمم ببعض المحافظات

في اليوم العالمي للمعاقين، الدولة تواصل جهودها في دعم وتمكين ذوي الإعاقة


وقال: وضعت الشريعة الإسلامية أسسًا لحماية حقوق ذوي الإعاقة، منها: حق النفقة:  إذا كان الشخص ذو الإعاقة غير قادر على العمل، وجب على عائلته أو الدولة الإنفاق عليه.. حق الميراث: يضمن الإسلام نصيب ذوي الإعاقة في الميراث، وفقًا للأنصبة الشرعية.. حق التعليم والتأهيل: يشجع الإسلام على توفير فرص تعليمية ومهنية تتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة. 

واختتم، قائلا: يبرز اهتمام الإسلام بذوي الإعاقة صورة مشرقة عن مجتمع متكافل يتسم بالرحمة والمساواة. ومع احتفال العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي لنا أن  نستحضر هذه القيم الإسلامية، ونعمل على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ذوى الاحتياجات الخاصة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة محمد عبد الهادي الواعظ العام بالأزهر الشريف ذوي الاعاقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم

مواد متعلقة

مرسي: 30 ألف طالب من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات وأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي

في اليوم العالمي للمعاقين، الدولة تواصل جهودها في دعم وتمكين ذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أخبار مصر: مؤتمر مرتقب لـ مدبولي، بدء إجراءات عزل رئيس كوريا، تطور في سعر الذهب، بيان من الأوقاف بشأن مقتل إمام بالشرقية

القبض على صاحب شركة و3 من أشقائه باعوا مقابر وهمية للمواطنين

دفعت ثمن تهورها، تفاصيل حبس الفنانة المغربية كريمة غيث

تطور مفاجئ في سعر الذهب في تعاملات اليوم، وهذا ما وصلت إليه سعر الأونصة

أرقام تخض، ارتفاع جديد في أسعار التوابل والبهارات بالأسواق

بيان من وزارة الأوقاف بشأن مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين بالشرقية

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

المزيد

خدمات

المزيد

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سطور النهاية في محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

تعرف على حكم قطع صلة الأرحام وجزاء قاطعها في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية