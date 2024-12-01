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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على مصادرة بن غفير لمكبرات الصوت بالمساجد

بن غفير وزير الأمن
بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيتو

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد.

حماس ترفض قرار بن غفير بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد 

وقالت حركة حماس في بيانها الصادر اليوم الأحد:"إن  قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمصادرة مكبرات الصوت من مساجد البلدات العربية في إسرائيل جريمة واعتداء على حرية العبادة".

ودعت حركة حماس في بيانها الشعب الفلسطيني إلى رفض قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

ويوم أمس السبت أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير،  إلى قيادة الشرطة الإسرائيلية بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد، بذريعة أن الأذان يزعج اليهود.

بن غفير يطالب بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد 

وأفادت وسائل إعلام عبرية: "بأن إيتمار بن غفير أوعز  لقيادة الشرطة الإسرائيلية بالبدء بمصادرة مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد وخصوصا في البلدات المختلطة بذريعة أن الأذان يزعج المواطنين اليهود، وطالب بفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها".

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انتهاكات بن غفير للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي 

وتجدر الإشارة إلى أن إيتمار بن غفير ارتكب العديد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات مثل المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، واقتحم وزير الأمن القومي المتطرف مع  الآلاف من المستوطنين الحرم الإبراهيمي في الخليل أكثر من مرة.

وفي أغسطس الماضي، أثار بن غفير الجدل بعدما شكك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبديا تأييده بناء كنيس في المكان، وذلك بعد تنفيذه العديد من الاقتحامات للمسجد.

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