الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

حريق يلتهم منزلا بقرية أم دينار في منشأة القناطر

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق منزل بقرية أم دينار، فيتو

اندلع حريق داخل منزل في قرية أم دينار التابعة لمركز منشأة القناطر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى قرية أم دينار، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.


ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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حريق لمركز منشأة القناطر غرفة عمليات النجدة قرية أم دينار

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