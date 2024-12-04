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حوادث

الخسائر المبدئية مليون جنيه، السيطرة على حريق مخزن بلاستيك بمنشأة القناطر

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق مخزن بمنشأة القناطر، فيتو

نجحت قوات المطافئ بقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة من السيطرة علي حريق مخزن بلاستيكات بقرية بني سلام بدائرة مركز منشأة القناطر، بدون وقوع إصابات.

وكشفت التحريات الأولية أن المخزن كان بداخله بضاعة قدرت بمليون جنيه التهمت النيران معظمها مما جعل الخسائر فادحة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص أثار الحريق للوقوف علي أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

نشب حريق هائل في مخزن بمنطقه الدريسة بقرية بني سلام  بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، ودفعت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

حريق هائل في مخزن بمنشأة القناطر بالجيزة

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تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة باشتعال حريق في مخزن بمنطقة الدريسة، وانتقلت قوات مباحث مركز منشأة القناطر وبرفقته 5 سيارات إطفاء  للسيطرة على الحريق.

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قوات المطافئ مركز منشأة القناطر المعمل الجنائي

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