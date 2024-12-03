الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظات

تحرير 15 محضر إشغال طريق خلال حملة في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لحي ثانِ فى مدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، حيث تم تنفيذ حملة بشارع طنطا وسوق السلام، وشارع العشريني.  

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ضبط الباعة الجائلين وتحرير عدد من المحاضر

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق وتحرير 3 محاضر لبائعين متجولين، وتم رفع الإشغالات والتنبيه على المخالفين بالالتزام بالمساحة المخصصة ومتابعة إجراءات تجديد التراخيص. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

الالتزام بتنفيذ توجيهات المحافظ 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، للحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلي وتنظيم وتطوير الأسواق والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

تنفيذ إزالة لـ ٢٦ حالة تعدٍ

ومن جهة أخرى، تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

حيث تم تنفيذ ٢٦ حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ١٢٢٥م و٢٠٧١ فدانًا وقيراطًا واحدًا، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون.

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