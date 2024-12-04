البحوث الفلكية تكشف سبب شعور المصريين بزلزال قبرص

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن سبب شعور بعض المصريين بالهزة الأرضية بقبرص هو عمق الهزة الأرضية، لافتا إلى أن كلما كانت الهزة الأرضية عميقة، زاد الإحساس بالهزة لمسافات بعيدة.

رابح: الأرض تنفجر حال عدم حدوث هزات أرضية

وأضاف رابح فى تصريحات خاصة لفيتو، أن الهزات الأرضية أمر طبيعى للحفاظ على التوازن الاستاتيكى للأرض، موضحا أن الأرض عبارة عن ألواح وصفائح وحدوث هزات بها يحدث نوع من التوازن منعا لانفجارها.

زلزال بقوة 4.86 ريختر يضرب قبرص



وكانت الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية اليوم الأربعاء بقبرص وعلى بعد 502 عن شمال دمياط بياناته كالتالى:

وقت الحدوث 11صباحا ,9 دقائق، على عمق 48.8 كم، وخط طول 31.76 شرقا وخط عرض 35.94 شمالا وبقوة 4.86 ريختر.

وقال رابح، إن المعهد ورد إليه الشعور بالهزة دون وقوع خسائر.

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالاتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ



وتضمن الدليل الاسترشادي الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط، والتى تؤثر على "مدن الساحل الشمالى، رشيد، الإسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعر به سكان مصر، وأحدث دمارا محدودا فى مدن الإسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.



وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالى فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية.



وتؤثر الزلازل فى هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت فى عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة وتأثر الأردن وفلسطين ومصر والسعودية وتسبب فى تدمير جزئى فى بعض أرصفة ميناء نويبع وأحد الفنادق وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق وفى المناطق الجبلية المحيطة.

ووفقا للدليل فإن منطقة دهشور التى تقع على بعد٣٥ كم جنوب غرب القاهرة وتشمل بحيرة قارون والفيوم فإنها تشهد نشاط زلزالى متوسط، وشهدت فى عام ١٩٩٢ زلزال بقوة ٥.٨ ريختر شعر به سكان مصر بالكامل خلف ٣٧٠ قتيلا وأكثر من ٣ آلاف مصاب.

مكمن أبو زعبل بالخانكة

كذا منطقة مكمن أبو زعبل بالخانكة يحدث نشاط زلزالى متوسط ودون متوسط وتقع على بعد ٣٥ كم من شمال شرق القاهرة وشهدت زلزال ١٩٩٩ بقوة ٤.٨ ريختر،شعر به سكان القاهرة لم يحدث خسائر.

أما مكامن الزلازل بجنوب مصر، فهى الأقل نسبيا عن الشمال وتتأثر بها مجموعة من البؤر الزلازلية امتداد وادى النيل جنوبا وشهدت هذه المنطقة زلزال عام ١٩٨١ بمنطقة كلابشة بقوة ٥.٦ ريختر شعر به سكان أسوان حتى أسيوط، ونتج عنه شقوق كبيرة فى صخور الضفة الغربية لبحيرة ناصر وانزلاقات أرضية فى صخور الضفة الشرقية للبحيرة.

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