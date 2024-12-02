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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.1 يضرب خليج كرونوتسكي في كامتشاتكا أقصى شرق روسيا

زلزال يضرب خليج كرونوتسكي،
زلزال يضرب خليج كرونوتسكي، فيتو

أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في خليج كرونوتسكي في كامتشاتكا الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "تم تسجيل نشاط زلزالي ملحوظ في المحيط الهادئ بقوة بلغت 5.1 ريختر، وكان مركز الزلزال في خليج كرونوتسكي، على بعد 155 كيلومترا شمال شرق بتر وبافلوفسك - كامتشاتسكي".

وشعر السكان بالزلزال في بعض المناطق بقوة درجتين، ولم يتم تسجيل سقوط ضحايا أو دمار، ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.

كامتشاتكا هي شبه جزيرة تقع في أقصى شرق روسيا بين بحر أوخوتسك في الغرب والمحيط الهادي وبحر بيرنغ في الشرق، وتبلغ المسافة بين أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها قرابة 1200 كلم، والمسافة بين أقصى نقطة في شرقها إلى أقصى نقطة في غربها 480 كلم، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ 270 ألف كيلومتر مربع.

وتمتد على طول شبه الجزيرة سلسلتان جبليتان هما سلسلة جبال سريديني في الوسط وسلسلة جبال فوستوتشني في الشرق، وتبلغ أعلى قمة فيهما 4750 مترا. ويبلغ عدد البراكين في شبه الجزيرة 127 بركانا، من بينها 22 بركانا لا تزال في حالة نشطة، كما يوجد في كامتشاتكا عدد من ينابيع المياه الحارة.

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