هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

نفى الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حدوث هزة أرضية داخل مصر اليوم.

البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 3.7 بمدينة سرت بلبيا

وأضاف رابح فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الهزة الأرضية كانت بمدينة سرت في ليبيا بقوة 3.7 ريختر.

وأشار المعهد إلى أنه لم يرد له أى شعور للمواطنين فى مصر بالهزة الأرضية التي وقعت بمدينة سرت الليبية.