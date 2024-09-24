مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستعرض تقريرا حول أداء المنشآت (صور)

عقد الدكتور "محمد سامي"، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، اجتماعًا دوريًا مع فريق الإشراف من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بـ الفرع، بهدف متابعة تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع مستواها إلى أعلى المعايير.

تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي

ويأتي هذا الاجتماع الدوري بناءً على توجيهات "الدكتور أحمد السبكي"، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

الإشراف على الأعمال

وخلال الاجتماع، تم اتخاذ قرار بتصعيد أحد مديري الإدارات الدكتورة هبه كمال مدير إدارة الصيدلة، لتولي رئاسة الاجتماع، وذلك تحت إشراف وتواجد مدير الفرع، يأتي هذا القرار في إطار دعم العاملين وتعزيز مهاراتهم، حيث يسعى الفرع إلى تمكينهم من تقلد المناصب القيادية، وتعزيز قدراتهم الإدارية، والإيمان بأن هذا التوجه سيساهم في تطوير الأداء العام للفريق، ويعزز من روح التعاون والابتكار داخل بيئة العمل.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

استعراض تقرير شامل

️وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير شامل حول أداء المنشآت الصحية، مستندًا إلى ما أظهرته تقارير الإدارات الفنية وجولات المرور اليومية، بالإضافة إلى تحديد الأولويات التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة، والتي تشمل تحسين جودة الخدمات الطبية.

مراجعة عدد من الملفات

كما تم مراجعة عدد من الملفات الهامة منها استعدادات اعتماد مستشفى فايد التخصصى، ومتابعة تشغيل مستشفى القنطرة غرب المركزى،تشغيل حضانات مستشفى القصاصين، فضلا عن متابعة تفعيل التثقيف الدوائي للمنتفعين، وتنسيق الإحالات لـ مبادرة الاعتلال الكلوي بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الالكترونية بالطوارئ والمطالبات المالية ومتابعة تقارير الزيارات الميدانية الدورية للمنشآت للتأكد من تنفيذ التوصيات والتكليفات.

والتأكيد على استمرارية انعقاد الاجتماع الدوري بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في جميع المنشآت.