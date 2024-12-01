انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000مم بشارع الروضة بالمنيل مما ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "المنيل – الخليفة – مصر القديمة "

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر تم الدفع بكافة معدات الشركة والمهندسين والفنيين لإنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

عقد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ندوة عامة برئاسة الدكتور: محمد مسعود السعداوي رئيس مجلس إدارة المركز جمعت خبراء صناعة التشييد والبناء والتحول الرقمي لمناقشة الإصدار الجديد للمركز لمعايير ومواصفات نمذجة معلومات البناء (BIM).

وقام خبراء المركز والجامعات وخبراء الصناعة بالعمل لمدة عامين كاملين لتطوير معايير ومواصفات نمذجة معلومات البناء والتى تهدف إلى خلق نموذج رقمى للمبنى وجميع أنظمته المعمارية والانشائية والالكتروميكانيكية فى صورة رقمية متعددة الأبعاد. وتتيح هذه المعايير للجهات الحكومية المنفذة للمشاريع والمطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية القائمة بتصميم المبانى وشركات المقاولات وشركات التشغيل والصيانة العمل كفريق متكامل على نموذج رقمى للمبنى يحتوى على جميع المعلومات الخاصة بالتصميم والتنفيذ والتشغيل لأنظمة المبنى.

ويعد الدليل الجديد وسيلة فعالة لتطوير صناعة التشييد من خلال تصميمات معمارية حديثة ومستدامة وتحقيق الاقتصاد فى استخدام الموارد الطبيعية من مواد البناء، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة ومعايير البناء الأخضر من خلال محاكاة أداء المبنى فى مرحلة التصميم بالاضافة الى متابعة الجداول الزمنية والتكاليف والمخاطر فى مرحلة التشييد، كما سيساهم الدليل فى تنظيم أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والمباني طوال فترة تشغيل المبنى. وقد بدأت العديد من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين فى إعداد تصميمات المبانى باستخدام النماذج الرقمية لمواكبة التطور العالمى فى مجال إنشاء وتشغيل المبانى بكفاءة وتحقيق أهداف كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والمواد فى مشاريع التشييد.

زيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، بحد أقصى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "https://nuca-services.gov.eg" فقط.

قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقًا لضوابط وشروط محددة.

وموافقة مجلس إدارة الهيئة نصت على الالتزام بالضوابط التالية: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتمادًا على المسطح المضاف وفقًا لما يلى (130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط - 131: 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط - أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط)، كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات شاملًا (الوحدة / الوحدات) المضافة، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: في حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني، موضحًا أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشآت أعلى هذه المباني، مع الأخذ في الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.





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