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خارج الحدود

احتراما للبرلمان والشعب، رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن قراره ويعلن رفع الأحكام العرفية

كوريا الجنوبية، فيتو
كوريا الجنوبية، فيتو

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الثلاثاء، أنه سيتحرك لرفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء.

رئيس كوريا الجنوبية يعلن رفع الأحكام العرفية

كما قرر سحب قوات قيادة الأحكام العرفية، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

وكان يون قد أعلن فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الثلاثاء، متهما المعارضة بأنها "قوى مناهضة للدولة"، في خطوة رفضها خصومه، معتبرين أنها غير دستورية وباطلة.

وصوت البرلمان الكوري الجنوبي لصالح وقف فوري لإعلان قانون الأحكام العرفية، الذي أعلنه الرئيس يون سوك يول مساء الثلاثاء، بينما احتج متظاهرون ضد الرئيس خارج مجلس النواب.

ولقي إعلان يون، وهو الأول من نوعه منذ عام 1980، معارضةً شديدةً من رئيس البرلمان، وو وون شك، وحتى من زعيم "حزب الشعب"، الذي ينتمي إليه الرئيس، هان دونغ هون.

البرلمان الكوري الجنوبي يصوت بالرفض على قرارات الرئيس

بدوره، وصف "الحزب الديمقراطي" المعارض إعلان يون بـ"غير القانوني، وأنه يشكّل عملاً إجرامياً وينتهك الدستور والقوانين الأخرى بصورة مباشرة"، مضيفاً: "أنّه في الأساس انقلاب".

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يتعين على الرئيس رفع الأحكام العرفية على الفور، إذا طالب البرلمان بذلك بأغلبية الأصوات.

وفي حين تم التصويت لصالح رفض إعلان الأحكام العرفية، بأغلبية 190 صوتاً في البرلمان الذي يضمّ 300 عضو، أعلنت وزارة الدفاع ومسئولون عسكريون "الالتزام بالقرار حتى يرفعه الرئيس".

على صعيد الحراك الشعبي، بدأ الكوريون الجنوبيون يتجمعون خارج مبنى البرلمان في العاصمة سيؤول، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأحكام العرفية، مطالبين بالتراجع عنها.

أول تعليق من الأمم المتحدة على أحداث كوريا الجنوبية

رئيس برلمان كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية باطل

 

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