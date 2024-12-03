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خارج الحدود

أول تعليق من الأمم المتحدة على أحداث كوريا الجنوبية

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

قالت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تتابع "بقلق" تطورات الأوضاع الأخيرة في كوريا الجنوبية.

ومن جانبه، قال رئيس برلمان كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إعلان رئيس البلاد سريان الأحكام العرفية "باطل".

وبحسب وكالة «رويترز»، صوت البرلمان الكوري الجنوبي بالرفض على قرار الرئيس بإعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد.

فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقال رئيس كوريا الجنوبية عن أسباب القرار، إن "الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد"، وفق وكالة «يونهاب».

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية: "الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة"، مؤكدا أنه سيعيد بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية.

كما أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن إغلاق البرلمان وحظر جميع الأنشطة السياسية في البلاد، في أعقاب فرض الأحكام العرفية من قبل السلطات.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية أن جميع وسائل الإعلام والبث أصبحت تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية، مع منع كافة الفعاليات السياسية والمظاهرات بموجب القرار.

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد للحرب

والشهر الماضي، دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى تعزيز القوات النووية للبلاد "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب في الوقت الذي زاد فيه أعداء البلاد من المواجهات العسكرية "المسعورة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقال كيم جونج أون في خطابه "سنعزز قوتنا الدفاعية الذاتية، التي تركز على القوات النووية، بلا قيود، ولن نكتفي (بمستوانا الحالي) وبلا انقطاع".

وطالب كيم جونج أون جيش بلاده بأن يركز كل جهوده على إكمال الاستعدادات للحرب.

أكبر نقطة ساخنة في العالم

ووصف زعيم كوريا الشمالية شبه الجزيرة الكورية بأنها "أكبر نقطة ساخنة في العالم"، وذلك في كلمة ألقاها إلى قادة الكتائب في بيونج يانج.

كما اتهم كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتسبب في وصول التوترات في شبه الجزيرة "إلى أسوأ مرحلة في التاريخ"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال المؤتمر الرابع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري، وهو اليوم الأخير من الحدث الذي استمر يومين في بيونج يانج، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكان هذا أول مؤتمر من نوعه منذ 10 سنوات.

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