الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

تحرير 6 محاضر للنباشين خلال حملة مكبرة بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية وإدارة البيئة بالمحافظة وشرطة المسطحات، اليوم الإثنين، حملة مكبرة للمرور على مدينة الإسماعيلية لرفع وإزالة النباشين. 

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نتائج الحملة على أوكار النباشين  

حيث تم تحرير 6 محاضر للنباشين بعدة مناطق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

استمرار أعمال الحملة في مدينة الإسماعيلية 

ومن جانبها قالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة واصلت أعمالها في مدينة الإسماعيلية في عدة مناطق منها، تقاطع شارعي البحري والمستشفى، منطقة نادي الكهرباء، خلف الملابس الجاهزة، الغابة، طريق البلاجات، سور الكهرباء، خلف مكتبة مصر العامة، الشيخ زايد، وخلف موقف السلام، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكار النباشين بجوار الصناديق طبقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق. 
 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

 

تنفيذ إزالة لـ ٢٦ حالة تعدٍّ 

ومن جهة أخرى تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٩ نوفمبر حتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

 

 جانب من الحملة،فيتو
 جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

حيث تم تنفيذ ٢٦ حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ١٢٢٥م و٢٠٧١ فدانًا وقيراطًا واحدًا، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون.

 

 

 

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