اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

نيرة أشرف، قال أشرف غريب، والد فتاة المنصورة نيرة أشرف، التي راحت ضحية حادث مأساوي بجامعة المنصورة على يد زميلها، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حال عرض سيرة ابنته في مسلسل "ساعته وتاريخه".

موقف أسرة نيرة أشرف من مسلسل ساعته وتاريخه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "صدى البلد": "مش عايزين حد يجدد جراحنا وآلامنا تاني، إحنا فينا اللي مكفينا، صعب علينا عرض قضية نيرة أشرف في عمل درامي أو مسلسل".

وتابع: "المشكلة الأساسية بالنسبة لنا هو عرض مشهد قتل ابنتي نيرة أشرف، تاني أمام أعيننا في مسلسل أو عمل فني".

ولفت إلى أنه يطالب مخرج العمل والشركة المنتجة لمسلسل "ساعته وتاريخه" بالتواصل مع الأسرة لقراءة الحلقات.



تحرك أسرة نيرة أشرف ضد مسلسل ساعته وتاريخه

وتابع: "لا نريد فتح جرح نيرة أشرف مرة أخرى، ويكفي ما حدث، وسنتحرك ضد المسلسل طالما لم يحصلوا على موافقة الأسرة".



موعد بدء عرض مسلسل ساعته وتاريخه



وسيتم عرض مسلسل ساعته وتاريخه بداية من الخميس المقبل 5 ديسمبر، كل خميس وجمعة في تمام الساعة 10 مساءً على قناة dmc، كما يعرض أيضا على تليفزيون دبي ومنصة watchit.

برومو مسلسل ساعته وتاريخه



وطرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه وذلك تمهيدا لعرضه قريبا.



ومن المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC وقناة دبي بالإضافة إلى منصة واتش إت.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه



مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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