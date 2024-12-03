الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سنلجأ للقضاء، ماذا قالت شقيقة نيرة أشرف بشأن تجسيد قصتها في مسلسل؟

شقيقة نيرة أشرف
شقيقة نيرة أشرف

أثارت تصريحات شقيقة فتاة جامعة المنصورة نيرة أشرف، ضحية الحادث المؤلم الذي أدمى قلوب المصريين، جدلًا واسعًا بعدما كشفت عن مسعى لتجسيد حياتها في مسلسل درامي جديد.

محافظ الغربية: ذوي القدرات الخاصة شركاء في البناء ومصدر إلهام للجميع

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

مراجعة التفاصيل المتعلقة بالمسلسل

وقالت شقيقة نيرة أشرف في تصريحات صحفية: "إذا كان المسلسل بالفعل سيجسد حياة نيرة، ونحن لم تتم استشارتنا أو مراجعة التفاصيل المتعلقة به، فإننا سنحتاج إلى محام كبير ومتمكن لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

 

 اتخاذ إجراءات قانونية ضد  صفحات التشهير  

وأضافت شقيقة نيرةاشرف: "نحن نرفض بشدة أن يتم تناول حياة نيرة دون احترام خصوصيتها أو مشاعر أسرتها، كذلك، هناك بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي ما زالت تروج لأخبار مغلوطة وتشهر بنا وبذكرى نيرة الله يرحمها، ونحن مصممون على اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الصفحات". 

 

وأكدت  أن أسرة  نيرة أشرف ترفض أن يتم استغلال الحادث  لأغراض درامية أو تجارية دون الرجوع إليهم، وأنهم سيتابعون القضية بكل جدية.

 

تجسيد دور الضحية في "ساعته وتاريخه"


 وظهرت الممثلة مايان السيد في البرومو الرسمي لمسلسل "ساعته وتاريخه" ليتبين أنها ستجسد دور الطالبة التي قتلت ذبحا أمام بوابة الجامعة على يد زميلها محمد عادل.


وحسب ما كشف من أحداث المسلسل، فإن  الفنانة الشابة ستتناول رحلة الطالبة من مدينتها وحتى أبواب الجامعة، لحضورها امتحانًا بالكلية قبل مقتلها ذبحا أمام الجميع.


ورغم أن المسلسل لم يعرض بعد ولم يصدر عن الفنانة مايان السيد ما يوضح أنها ستجسد دور نيرة، إلا أن محامي عائلة الفتاة هدد بملاحقتها قانونيا.

تهديد باللجوء للقضاء
وقال المحامي خالد عبد الرحمن إنه إذا كان خبر تجسيد شخصية وقضية نيرة أشرف ضمن أحداث المسلسل صحيحا، فإنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا العمل من مؤلف ومخرج وممثلة، مضيفا أن تجسيد دور نيرة لا يجوز دون موافقة كتابية من والدها ودفاعها.

 

وكانت قضية نيرة أشرف قد أثارت رعبًا في الشارع المصري، حيث استيقظ المصريون في يونيو من العام 2022 على فاجعة دامية بعد أن تداول مقطع فيديو لطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة في مشهد صادم ودموي وانتهت بإعدام القاتل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: ذوي القدرات الخاصة شركاء في البناء ومصدر إلهام للجميع

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

اختارت فستان الفرح وملحقتش تلبسه، وفاة عروس غرقا قبل زفافها بأسبوع في الغربية

حريق يلتهم شقة سكنية بـ طنطا في الغربية

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية