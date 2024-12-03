سنلجأ للقضاء، ماذا قالت شقيقة نيرة أشرف بشأن تجسيد قصتها في مسلسل؟

أثارت تصريحات شقيقة فتاة جامعة المنصورة نيرة أشرف، ضحية الحادث المؤلم الذي أدمى قلوب المصريين، جدلًا واسعًا بعدما كشفت عن مسعى لتجسيد حياتها في مسلسل درامي جديد.

مراجعة التفاصيل المتعلقة بالمسلسل

وقالت شقيقة نيرة أشرف في تصريحات صحفية: "إذا كان المسلسل بالفعل سيجسد حياة نيرة، ونحن لم تتم استشارتنا أو مراجعة التفاصيل المتعلقة به، فإننا سنحتاج إلى محام كبير ومتمكن لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

اتخاذ إجراءات قانونية ضد صفحات التشهير

وأضافت شقيقة نيرةاشرف: "نحن نرفض بشدة أن يتم تناول حياة نيرة دون احترام خصوصيتها أو مشاعر أسرتها، كذلك، هناك بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي ما زالت تروج لأخبار مغلوطة وتشهر بنا وبذكرى نيرة الله يرحمها، ونحن مصممون على اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الصفحات".

وأكدت أن أسرة نيرة أشرف ترفض أن يتم استغلال الحادث لأغراض درامية أو تجارية دون الرجوع إليهم، وأنهم سيتابعون القضية بكل جدية.

تجسيد دور الضحية في "ساعته وتاريخه"



وظهرت الممثلة مايان السيد في البرومو الرسمي لمسلسل "ساعته وتاريخه" ليتبين أنها ستجسد دور الطالبة التي قتلت ذبحا أمام بوابة الجامعة على يد زميلها محمد عادل.



وحسب ما كشف من أحداث المسلسل، فإن الفنانة الشابة ستتناول رحلة الطالبة من مدينتها وحتى أبواب الجامعة، لحضورها امتحانًا بالكلية قبل مقتلها ذبحا أمام الجميع.



ورغم أن المسلسل لم يعرض بعد ولم يصدر عن الفنانة مايان السيد ما يوضح أنها ستجسد دور نيرة، إلا أن محامي عائلة الفتاة هدد بملاحقتها قانونيا.

تهديد باللجوء للقضاء

وقال المحامي خالد عبد الرحمن إنه إذا كان خبر تجسيد شخصية وقضية نيرة أشرف ضمن أحداث المسلسل صحيحا، فإنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا العمل من مؤلف ومخرج وممثلة، مضيفا أن تجسيد دور نيرة لا يجوز دون موافقة كتابية من والدها ودفاعها.

وكانت قضية نيرة أشرف قد أثارت رعبًا في الشارع المصري، حيث استيقظ المصريون في يونيو من العام 2022 على فاجعة دامية بعد أن تداول مقطع فيديو لطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة في مشهد صادم ودموي وانتهت بإعدام القاتل.



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