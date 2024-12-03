الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة 28، القبض على وليد وسلمى تخسر حضانة ابنتها

أبطال وتر حساس، فيتو
أبطال وتر حساس، فيتو

مسلسل وتر حساس ، دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة  28 حول خسارة سلمى لحضانة ابنتها وكذلك الوصاية على أملاكها، حيث نجحت كاميليا بسهولة في كسب القضيتين لصالح علي الذي اعترف لكاميليا أن الحضانة والوصاية لم يكونا هما المكسب الحقيقي، فالمسعى الحقيقي كان أن يبتعد سلمى عن رشيد وهو ما لم يحدث.

وتذهب غالية إلى منزل علي في ظل حزن سلمى الشديد، ولأن علي لا يعلم شيئًا عن حياة غالية فإنه يفوت أول يوم مدرسة لها وتأتي سلمى لإنقاذ الموقف.

وخلال الحلقة تذهب ليلى إلى عبد الرحمن الذي يمكث في منزلها هي ومازن دون علم الأخير فتقوم طليقته بإبلاغ مازن أن زوجته تتواجد مع طليقها في منزل واحد فيأتي مازن ويضرب عبد الرحمن ويذهب بليلى إلى المنزل ثم يطردها.

ويذهب مازن وكاميليا إلى منزل ليلى لإخبار والدتها وتستنجد ليلى بسلمى التي تأتي وتخبر مازن أنه إن كان يشك في ليلى فليرحل ويتركها وهو ما فعله مازن بالفعل، وبعد عودة كاميليا إلى منزلها يخبرها والدها أنه تم القبض على ولي دار وأنه سيذهب معها لمقابلته.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان محمد علاء الفنانة هيدي كرم تفاصيل مسلسل وتر حساس صبا مبارك مسلسل وتر حساس محمد علاء وتر حساس وائل فرج يانجو بلاي

مواد متعلقة

في ذكرى ميلاده، مدحت صالح بدأ حياته مقرئا للقرآن وهذا سر بكائه بسبب أغنية "حضرة المتهم أبي"

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر

مسلسل وتر حساس الحلقة 26، رشيد يعلن زواجه من سلمى أمام الجميع

موعد بدء عرض مسلسل ساعته وتاريخه

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

حريق هائل في مخزن بمنشأة القناطر بالجيزة

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي بنهاية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقته باللعب وإهمال المسؤوليات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (4 - 4)

المزيد
الجريدة الرسمية