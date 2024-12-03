الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الدفاع المدني بغزة: 60 ألف مواطن في شمال القطاع عرضة للموت لهذا السبب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال الدفاع المدني في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن 60 ألف مواطن في شمال القطاع عرضة للموت، مضيفا: "60 يوما وسكان الشمال لم يحصلوا على أغذية جيدة ومياه صالحة للشرب".

 

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل علي غزة لليوم الـ424

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ424 على القطاع إلى 44.502 شهيدا، و105.454 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن "قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي  36 شهيدا و96 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".                                                                                      

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

 

النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة بشكل مكثف مستهدفا المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

ومن جهتها أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن النازحين بالخيام في مدينة خان يونس (جنوب القطاع) يواجهون أمطارا غزيرة وارتفاعا في مستوى البحر وغارات وسط طقس شتوي صعب.

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