الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رياضة

طاقم تحكيم نيجيري لإدارة مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات “المجموعة الرابعة” للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وفريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو  في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري.

طاقم تحكيم نيجيري لمباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية


ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة "جوزيف أوجابور"، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

وغادر مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الثلاثاء محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري البورسعيدي والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق في طريقهما إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو وذلك لإتمام كافة ترتيبات بعثة الفريق قبل سفرها لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية.


ومن المقرر أن يقوم محمود جابر والدكتور محمود الشحات بجولة تفقدية برفقة مسئولي السفارة المصرية بمابوتو لعدد من فنادق العاصمة وكذلك لعدد من ملاعب التدريب لاختيار الأفضل لإقامة الفريق وإجراء التدريبات وكذلك تأمين كافة تنقلات الفريق منذ وصولها وحتى مغادرتها لموزمبيق.

 

 

 

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها بتعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي بالبطولة الكونفدرالية.

 

"كاف" يعدل موعد مباراة بلاك بولز الموزمبيقي والمصري بالكونفيدرالية

وتقرر أن يلتقي فريق المصري مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها على إستاد دو زيمبيتو بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو لتقام في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الثالثة عصر اليوم ذاته.


وجاء القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به إدارة النادي المصري لتغيير موعد المباراة وذلك لظروف الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالعاصمة  مابوتو في مثل هذا الوقت من العام.

 

مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع المصري بالمجموعة الرابعة رفقة كل من: الزمالك، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

 

ترتيب مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

1-المصري 3 نقاط 

2-الزمالك  3 نقاط

3- إنيمبا   0

4- بلاك بولز  0

وحقق نادي المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على نظيره إنيمبا النيجيري بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية.


مواعيد مباريات المصري في كأس الكونفدرالية 

الجولة الأولى.. المصري × إنيمبا النيجيري، 27 نوفمبر 2024 (2-0)

- الجولة الثانية.. بلاك بولز الموزمبيقي × المصري، 8 ديسمبر 2024.

- الجولة الثالثة.. الزمالك × المصري، 15 ديسمبر 2024.

- الجولة الرابعة.. المصري × الزمالك، 5 يناير 2025.- الجولة الخامسة.. إنيمبا النيجيري × المصري، 12 يناير 2025.

- الجولة السادسة.. المصري × بلاك بولز الموزمبيقي، 19 يناير 2025.

 

مباراة المصري وبيراميدز

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًّا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على إستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.

 

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الكونفيدرالية كاف المصري وفريق بلاك بولز مباراة بلاك بولز والمصري

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