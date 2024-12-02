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رياضة

بعد تصدره ترتيب الدوري، موعد مباراة المصري القادمة

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته القادمة بعد فوزه علي بيراميدز تصدره ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري القادمة 

ويحل فريق المصري البورسعيدي ضيفا علي بلاك بولز الموزمبيقي في الثالثة عصر الاحد الموافق 8 ديسمبر 2024 ضمن لقاءات الجولة الثانية بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع المصري بالمجموعة الرابعة رفقة كل من: الزمالك، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

 

1-المصري   3 نقاط 

2-الزمالك  3 نقاط

3-انيمبا   0

4-بلاك بولز  0

وحقق نادي المصري البورسعيدي فوزا ثمينا على نظيره إنييمبا النيجيري بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية.


مواعيد مباريات المصري في كأس الكونفدرالية 

الجولة الأولى.. المصري × إنيمبا النيجيري، 27 نوفمبر 2024 (2-0)

- الجولة الثانية.. بلاك بولز الموزمبيقي × المصري، 8 ديسمبر 2024.

- الجولة الثالثة.. الزمالك × المصري، 15 ديسمبر 2024.

- الجولة الرابعة.. المصري × الزمالك، 5 يناير 2025.- الجولة الخامسة.. إنيمبا النيجيري × المصري، 12 يناير 2025.

- الجولة السادسة.. المصري × بلاك بولز الموزمبيقي، 19 يناير 2025.

مباراة المصري وبيراميدز

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزا غاليا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

احرز محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي والمباراة الوحيد في الدقيقة 54 

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

وقفز فريق المصرى لقمة ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 10  نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، سجل لاعبو المصرى 4 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط  جمعها من فوزين وتعادل، وخسارة وحيدة سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

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