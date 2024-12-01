بيراميدز يحتفل بـ أحمد قطة كأفضل لاعـب في شهـر نوفمبر (فيديو وصور)

احتفل نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بافضل لاعب خلال شهر نوفمبر حسب استفتاء النادي.

أفضل لاعب في شهر نوفمبر

وحصل أحمد عاطف قطة علي جائزة وكأس أفضل لاعب بعدما أحرز ثلاثة أهداف خلال ثلاثة مباريات متتالية.

وسلمه الهدية هاني سعيد المدير الرياضي واحتفل لاعبو الفريق بزميلهم وداعبه ماييلي ب"ماو ماو" مداعبه لشهرته أحمد قطة

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وأحرز قطة هدفين بيراميدز في مرمي انبي خلال المباراة التي فاز بها السماوي 2-1 كما احرز هدفا خلال خماسية فريقه في مرمي ساجرادا بدوري ابطال افريقيا

موعد مباراة بيراميدز والمصري



ويلتقي فريقا المصري وبيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدٍ الاثنين على ستاد السويس الجديد.

ترتيب بيراميدز والمصري بالدوري

ويحتل فريقا بيراميدز والمصري المركزين الثاني والثالث علي الترتيب بنفس الرصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف لصالح بيراميدز.

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