الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس أركان الاحتلال يخدع العالم بحديث الهدنة: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

خلال الأيام الماضية، رصدت وسائل الإعلام العربية والدولية، العديد من خروقات الهدنة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، عبر القصف المتعمد لمناطق مختلفة فى البلاد.

هليفي يتفقد قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، بجولة ميدانية وتقييم للوضع في منطقة جنوب لبنان، بمشاركة قائد القيادة الشمالية وقائد فرقة "الجليل" (91) وعدد من القادة العسكريين.

وزعم هليفي خلال الزيارة أن الجيش الإسرائيلي تمكن من تحقيق نتائج كبيرة على الأرض، مشيرًا إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى (الشهداء) في صفوف المجموعات المسلحة -حزب الله-، وتدمير البنية التحتية التابعة لها، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة.

وقال: "نتوقع أن يدرك أعداؤنا في الأيام القريبة حجم الخسائر التي تكبدوها خلال الأسابيع الماضية، خاصة في القرى الأبعد عمقًا، حيث تم القضاء على أي وجود لهم".

وأضاف، أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار، لكنه يواصل العمل لضمان أن تكون المنطقة خالية من أي بنية تحتية لحزب الله، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات "دقيقة وعالية الجودة".

رئيس أركان الاحتلال يزعم الانتصار على جميع الجبهات

وادعى هليفي أن حزب الله تلقى ضربات قاسية في المنطقة، مؤكدًا قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل على جميع الجبهات، سواء القريبة أو البعيدة. وقال: "قاتلنا هنا على جبهتين قريبتين وفي مناطق أخرى، وسنواصل القتال بجودة عالية وتصميم كبير".

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية، سواء في جنوب لبنان أو قطاع غزة أو الضفة الغربية، تعمل بعزم وإصرار لتحقيق الأهداف، مؤكدًا أن الرسالة واضحة: "الأعداء سيفهمون ما يجب أن يفهموه".

في خرق جديد للهدنة، الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق قرى جنوب لبنان

خرق جديد لوقف إطلاق النار، جيش الاحتلال يقصف هدفا لحزب الله بلبنان

 

 

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