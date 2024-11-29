خرق جديد لوقف إطلاق النار، جيش الاحتلال يقصف هدفا لحزب الله بلبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه رصد تحركا لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله بجنوب لبنان واستهدفها جويا.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة الجزيرة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على بلدات في جنوب لبنان، وذلك على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ يوم الأربعاء الماضي.

ويوم أمس الخميس، أعلن الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف النار عدة مرات اليوم وأمس.

خروقات جيش الاحتلال للأراضي اللبنانية

وقال الجيش اللبناني في بيان صادر عنه: "إن الخروق الإسرائيلية لوقف النار تضمنت التحليق الجوي واستهداف الأراضي اللبنانية"، مضيفا: نتابع هذه الخروق بالتنسيق مع المراجع المختصة.

وفي المقابل قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن قوات الاحتلال شنت غارة جوية على لبنان.

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على لبنان

وزعم دانيال هاجاري في بيان صادر عنه: قبل قليل تم رصد نشاط عسكري داخل موقع لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان".

وادعى هاجاري، أنه تم إحباط التهديد من خلال غارة جوية نفذها الطيران الحربي، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال يحذر سكان 10 قرى في لبنان من العودة إلى منازلهم

وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، والتي تحولت منذ 23 سبتمبر إلى حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.