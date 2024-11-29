السبت 30 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

في خرق جديد للهدنة، الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق قرى جنوب لبنان

المقاتلات الإسرائيلية،
المقاتلات الإسرائيلية، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن  الطائرات الإسرائيلية الاستطلاعية والمسيرة حلقت فوق قرى قضاء صور جنوبي لبنان.

جيش الاحتلال يقصف هدفا لحزب الله 

وفي وقت سابق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه رصد تحركا لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله بجنوب لبنان واستهدفها جويا.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة الجزيرة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على  بلدات في جنوب لبنان، وذلك على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ يوم الأربعاء الماضي.

ويوم أمس الخميس، أعلن  الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف النار عدة مرات اليوم وأمس.

خروقات جيش الاحتلال للأراضي اللبنانية 

وقال الجيش اللبناني في بيان صادر عنه: "إن الخروق الإسرائيلية لوقف النار تضمنت التحليق الجوي واستهداف الأراضي اللبنانية"، مضيفا: نتابع هذه الخروق بالتنسيق مع المراجع المختصة.

وفي المقابل قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن  قوات الاحتلال شنت غارة جوية على لبنان.

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على لبنان 

وزعم دانيال هاجاري في بيان صادر عنه: قبل قليل تم رصد نشاط عسكري داخل موقع  لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان".

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وادعى هاجاري، أنه تم إحباط التهديد من خلال غارة جوية نفذها الطيران الحربي، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

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جيش الاحتلال حزب الله لبنان الجيش اللبناني الطائرات الاسرائيلية

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