الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

دون كشف تفاصيل، جيش الاحتلال يدعي مهاجمة أهداف في لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الهجوم علي أهداف في لبنان، ولم يكشف جيش الاحتلال تفاصيل عن الهجوم حتى الآن.

أول بيان من حزب الله بعد إعلان خرق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وقال الحزب في بيانه إنه ردا على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر الأربعاء في 27 نوفمبر 2024 والتي تتخذ أشكالا متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح. 

إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذ مساء الاثنين ردا دفاعيا أوليا تحذيريا على الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أنه استهدف موقع رويسات العلم التابع الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية.

وختم حزب الله اللبناني بيانه بالقول "قد أُعذِر من أَنذر".

فرنسا تحذر إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان

ذكرت  صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها أمس الأحد، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية،  أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان 

وأبلغت فرنسا  إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن مقتل 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية بدأت في الساعة الأخيرة بالتحليق مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت.

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