الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

هدنة على الورق، قصف وإطلاق قذائف متبادل بين إسرائيل وحزب الله

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بأنه تم إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان باتجاه مزارع شبعا، في تطور هو الأول من نوعه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

استمرار التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان

يأتي هذا التصعيد وسط استمرار التوترات في المنطقة الحدودية، حيث تتابع الأطراف المعنية الموقف عن كثب.

وكانت مصادر محلية، اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة ميس الجبل الواقعة جنوبي لبنان، بالقرب من الحدود مع الأراضي المحتلة.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها الاثنين، أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين أبلغ إسرائيل أن هناك خروقات من جانبها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان 

 وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

وأبلغت فرنسا إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية حلقت  مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت، أمس الأحد.

وفي خرق جديد ومتكرر لقرار وقف إطلاق النار، حلقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، أمس  الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

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