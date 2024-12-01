السيناريوهات المتوقعة للأزمة السورية..أبرزها سقوط المدن تباعًا والإنهاك التدريجي للطرفين.. وخبراء يحذرون: التصعيد في حلب ضمن المخطط الغربي لإحياء «الشرق الأوسط الجديد»

دخلت الأزمة السورية منعطفًا خطيرًا بعدما أعلنت الفصائل المسلحة في سوريا، اليوم الأحد، السيطرة على سجن حلب المركزي، وبعد هجوم المفاجئ على نطاق واسع الذي قامت به ما تسمى بـ"هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة أخرى على مناطق من محافظة حلب وريف إدلب خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذى يطرح العديد من التساؤلات حول السيناريوهات المتوقعة للازمة السورية.

الدكتور طارق فهمى

وقال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة: إن الأزمة السورية تمر بمرحلة حرجة للغاية بعد وصول هيئة تحرير الشام إلى مطار حلب، وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة من السيناريوهات المحتملة التي قد تؤثر بشكل كبير على مجريات الأحداث في المنطقة.

وأوضح أن السيناريوهات المقبلة قد تتعلق بثلاث مناطق رئيسية هي حلب، إدلب، وحماة، وقد تمتد الأوضاع لتشمل اللاذقية وحمص، في الوقت الذي يبدو فيه أن "نظام سوريا البيضاء" (نظام شمال غرب سوريا) لن يكون له تأثير ملحوظ.

وأكد الدكتور فهمي أن الأزمة السورية قد تشهد أحد سيناريوهين رئيسيين.

الأول هو "سقوط المدن السورية تباعًا"، وهو أمر وارد بالنظر إلى غياب دور حاسم من قبل القوى الإقليمية مثل إيران وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، رغم الدعم العسكري الذي تقدمه هذه الأطراف للنظام السوري. ورغم الضربات التي وجهها النظام إلى مقرات هيئة تحرير الشام، فإن الوضع يبدو هشًّا في العديد من المناطق.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في "الإنهاك التدريجي للطرفين"، مما سيؤدي إلى تأثير مباشر على التعاون مع الجانب التركي أو القوى الإقليمية الأخرى.

التصعيد في سوريا قد يؤدي إلى نتائج سلبية

وأضاف الدكتور فهمي أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى نتائج سلبية، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في التنبؤ بقوة ومتانة النظام السوري في الوقت الحالي.

وقال: إن هناك أطرافًا إقليمية أخرى قد يكون لها دور فاعل في تطور الأحداث، مثل السعودية، مصر، والأردن، خاصة في ظل توسع العمليات العسكرية التي قد تمتد إلى العراق ولبنان، مما سيزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

ورغم التوترات الحالية، أشار الدكتور طارق فهمي إلى أنه من المبكر القول بأن النظام السوري سيسقط بشكل كامل، ولكنه أكد أن تأثيره في الوضع الحالي أصبح محدودًا، مضيفًا أن هذا التصعيد العسكري سيكون له تداعيات مستقبلية معقدة على المنطقة، ولن يكون تأثيره مقتصرًا على سوريا فقط.

وأوضح أن السيناريوهات التي تواجه النظام السوري في هذه المرحلة هي "صعبة ومعقدة"، ومن غير الممكن تحديد مجريات الأزمة بدقة، في ظل تدخلات عدة أطراف إقليمية ودولية تسعى لتحقيق مصالحها في المنطقة.

اللواء محمد الغبارى

وأكد اللواء محمد الغبارى، رئيس كلية الدفاع الوطني الأسبق، الخبير الاستراتيجي، أن الأحداث الجارية في سوريا تأتي في إطار "مخطط الشرق الأوسط الجديد" الذي تم الكشف عنه في عام 2011.

وأوضح الغباري أن ما يحدث الآن في سوريا هو نتيجة لتفجير الأوضاع في المنطقة باستخدام "الحرب بالوكالة"، والتي يتم تنفيذها عبر دعم جماعات مثل جبهة النصرة (التي تعرف الآن بهيئة تحرير الشام) لمواجهة النظام السوري.

الولايات المتحدة الأمريكية هي من أدخلت تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة إلى المنطقة

وأشار الغبارى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أدخلت تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة إلى المنطقة، في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

الأهداف الرئيسية لهذه الجماعات كانت مهاجمة اللاذقية

وقال إن الأهداف الرئيسية لهذه الجماعات كانت مهاجمة اللاذقية، التي تضم أكبر قاعدة روسية في سوريا، ثم مهاجمة حلب باعتبارها "عاصمة إقليم السنة".

وأضاف أن هذه التطورات أوقفت الحرب في سوريا لفترة، خاصة بعد سحب إيران لعناصر حزب الله من سوريا إلى لبنان، مما أتاح لجبهة النصرة العودة إلى حلب.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية للأزمة السورية، أكد الغبارى أن الوضع لا يدعو للتفاؤل، في ظل استمرار التحركات العسكرية والنفوذ الأجنبي في المنطقة.

الجيش السوري يستعد لتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي فقدها

وقال: إن الجيش السوري يستعد لتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي فقدها، بينما يتربص الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة في الشمال السوري لتحين الفرصة لدخول حلب والتفاوض بشأنها في المستقبل.

حلب تمثل أهمية استراتيجية كبرى في "مخطط الشرق الأوسط الجديد"

وأكد الغباري أن حلب تمثل أهمية استراتيجية كبرى في "مخطط الشرق الأوسط الجديد"، حيث يُنظر إليها كمركز رئيسي في ما يُسمى بـ "الشرق الأوسط الكبير".

وأشار إلى أن ما يجري في سوريا هو جزء من مخطط غربي أوسع لإحياء مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة بما يخدم المصالح الغربية.

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