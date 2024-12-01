نتنياهو يعقد اجتماعا لمناقشة قضية أسرى الاحتلال في غزة مساء اليوم

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة لمناقشة الأحداث في سوريا وقضية الأسري الإسرائيليين في قطاع غزة.

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تراقب التطورات في سوريا "عن كثب".

غارات في سوريا قرب معابر حدودية مع لبنان

وشن جيش الاحتلال السبت، غارات في سوريا قرب معابر حدودية مع لبنان، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

تأمين حدود العراق مع سوريا

أفادت وكالة الأنباء العراقية، أمس السبت، بأن قوات حرس الحدود العراقية عززت تواجدها على الحدود مع ‎سوريا.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد قائد قوات حرس الحدود العراقي، الفريق محمد السعيدي، اليوم السبت، أن حدود العراق المشتركة مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا مجال لاختراقها.

وأشار "السعيدي" إلى أنه تم إنجاز سلسلة تحصينات مهمة على الحدود العراقية السورية، معزَزةً بوحدات من قوات الحدود، وخط إسناد قوي من الجيش العراقي والحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

تحصينات كبيرة على الحدود العراقية السورية

وقال: "إجراءاتنا الأمنية وتحصيناتنا الكبيرة التي تم إنشاؤها على الحدود العراقية السورية، وخلفها رجال شجعان من قوات الحدود، هي السد المنيع لكل من أراد سوءًا بهذا البلد، وهي موضع ثقة العراقيين من شمالهم إلى جنوبهم".

المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة

واحتدمت المعارك بين الجيش السوري وفصائل مسلحة، حول مدينة حلب، التي قالت الفصائل إنها دخلت أحياء منها، فيما أعلن الجيش أنه تصدى للهجوم وكبدها خسائر فادحة.

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