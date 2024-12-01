الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الرئيس السوري يشدد على استخدام القوة ضد الإرهاب في حلب

الأسد، فيتو
الأسد، فيتو

شدد  الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد  على أن  الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، في الوقت الذي يشهد فيه شمال بلاده قصفًا مكثفًا لصد هجوم الفصائل المسلحة.

الأسد يشدد على استخدام القوة ضد الإرهاب

وتلقى الأسد اتصالًا هاتفيًّا من بادرا غومبا القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا أكد خلاله وقوف بلاده مع سوريا  في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة"، معتبرا أن النصر يقف إلى جانب سوريا دولة وشعبًا وقيادة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية.

وأضافت: "الرئيس الأسد شدد على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيا كان داعموه ورعاته".

ونوه إلى أن "الإرهابيين لا يمثلون لا شعبًا ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".

 

الجيش السوري يستعيد  السيطرة علي عدة بلدات


وقال الجيش السوري: إنه استعاد السيطرة على عدد من البلدات التي اجتاحتها التنظيمات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.

في المقابل، ذكر مقاتلو الفصائل المسلحة، الأحد، أنهم واصلوا تقدمهم جنوبي مدينة حلب وسيطروا على بلدة خناصر في محاولة لقطع طريق الإمدادات الرئيسي للجيش إلى المدينة.

وكانت فصائل مسلحة، تقودها "هيئة تحرير الشام"، أطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية أسمتها "ردع العدوان"، وسيطرت على مساحات واسعة في شمال غرب سوريا، بما في ذلك معظم مدينة حلب.

 

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الجيش السوري الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الأسد جمهورية أبخازيا مدينة حلب

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