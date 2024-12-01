شرارة لحرب كبرى أم ورقة لتسوية سياسية.. سيناريوهات الصراع في سوريا وموقف الجيش من مواجهة الفصائل المسلحة

زادت وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة، وذلك في ظل التقدم الذي أحرزته الأخيرة وتمكنها من السيطرة على مناطق كثيرة في حلب وإدلب وحماة.

الفصائل المسلحة تسيطر على حلب وإدلب

وتراجعت قوات الجيش السوري في عدد كبير من المناطق، نجم عنه سيطرة فصائل مسلحة بقيادة ما تعرف بهيئة تحرير الشام على حلب وإدلب فضلا عن أنباء عن سيطرتها على حماة، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا الهجوم المباغت مقدمة لتحولات استراتيجية في المنطقة.

وكشف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، عن سقوط 14 بلدة ومدينة في ريف حماة الشمالي بيد الفصائل المسلحة خلال قرابة ساعتين مع انسحاب كامل وشامل للجيش السوري بأوامر من القيادة العسكرية.

تراجع الجيش السوري في عدة مناطق

وسلطت العديد من التقارير الضوء على التحولات التي شهدتها الساحة السورية، وتوقعت أن تكون شرارة لحرب إقليمية بالمنطقة وتغيرات ديموغرافية كبيرة.

وأوضحت التقارير أن محافظتي إدلب وحلب من الممكن أن تصبح ورقة لتسوية سياسية بين النظام السوري وتركيا من جهة وأمريكا وروسيا من الجهة الأخرى، بشرط تقليص التواجد الإيراني في سوريا.

وكانت الفصائل أعلنت، في وقت سابق السبت، سيطرتها على 75 بالمئة من أحياء حلب، وذكرت أن الأخيرة ستتبع إداريا لما تعرف بحكومة الإنقاذ وهي حكومة الجولاني التي تدير إدلب وريفها.

وزعمت الفصائل المسلحة أنها نجحت في إحكام سيطرتها على محافظة إدلب بالكامل، فضلا عن قرابة 50 قرية وبلدة في سوريا أبرزها مدينة معرة النعمان بعد انسحاب قوات الجيش السوري منها.

وتراجعت قوات الجيش السوري خلال أيام قليلة، نجم عنه سيطرة فصائل مسلحة بقيادة ما تعرف بهيئة تحرير الشام على حلب وإدلب فضلا عن أنباء عن سيطرتها على حماة، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا الهجوم المباغت مقدمة لتحولات استراتيجية في المنطقة.

إلا أن الجيش السوري بمساعدة روسيا بدأ فيرشن ضربات كبيرة ضد الفصائل المسلحة في إدلب وحلب لإعاقة تقدمها.

وبدأ الجيش السوري في خطة لإعادة التمركز والانتشار وذلك من أجل التحضير لهجوم مضاد من أجل استعادة السيطرة على حلب وإدلب.

وعززت وحدات من الجيش السوري العاملة على اتجاه الريف الشمالي لمحافظة حماة، اليوم الأحد، خطوطها الدفاعية، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق.

الجيش السوري يعزز دفاعاته استعدادا للهجوم المضاد

وبحسب موقع “روسيا اليوم” فإن مصدرا عسكريا سوريا قال: "قامت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي، بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

الجيش السوري يتصدى للإرهابيين في حماة

وأضاف المصدر العسكري: "كما تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.