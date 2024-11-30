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رياضة

لم يحدث في التاريخ، الفيفا يزف بشرى بشأن تقييم ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034

السعودية وكأس العالم
السعودية وكأس العالم 2034، فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حصول ملف استضافة المملكة العربية السعودية  لكأس العالم FIFA™ 2034، على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم، وفق رؤى ومستهدفات واضحة وشاملة حملتها رؤية السعودية 2030.


ويأتي إعلان التقييم الفني لملفي كأس العالم 2030 و2034 تمهيدًا لقرار اختيار الدول المستضيفة للبطولتين من خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 11 ديسمبر نهاية العام الجاري.

ويأتي إعلان التقييم الفني لملفي كأس العالم 2030 و2034 تمهيدًا لقرار اختيار الدول المستضيفة للبطولتين من خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 11 ديسمبر نهاية العام الجاري.


وحظي ملف استضافة المملكة للحدث الكروي العالمي، باهتمام وتمكين ودعم من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء ما أسهم في حصول الملف على ثقة المجتمع الدولي.


وكان الوفد الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قام خلال شهر أكتوبر الماضي بجولته التفقدية للوقوف على تفاصيل ترشح المملكة لاستضافة المحفل الكروي العالمي، حيث زار مدن استضافة البطولة، والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة في ملف الاستضافة واطلّع على الخطط الشاملة وكافة الاستعدادات المقبلة لاستضافة المملكة للحدث الكروي العالمي بتواجد (48) منتخبًا في دولة واحدة لأول مرة عبر التاريخ.
 

وكانت السعودية قد سلمت ملف ترشحها رسميًّا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA™ 2034 في يوليو الماضي تحت شعار "معًا ننمو"، والذي كشفت فيه عن خططها الطموحة لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم في 15 ملعبًا موزعة على خمس مدن مضيفة، هي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم، بالإضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.


وتمثل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA™ 2034 فرصةً مهمةً لتسليط الضوء على مسيرة التقدم المستمرة التي تعيشها المملكة والتي أثمرت عن استضافة فعاليات عالمية كبرى في مختلف الألعاب، منها: كأس العالم للأندية، وسباق الفورمولا1، الأمر الذي يحقق المستهدفات الأهداف الرياضية، وبناء إرث رياضي يكوّن قاعدة أساسية للمستقبل الرياضي السعودي.

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