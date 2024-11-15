الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الرئاسة الفرنسية تكشف عن موعد زيارة ماكرون للسعودية

ماكرون،فيتو
ماكرون،فيتو

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون  من المقرر أن يزور السعودية من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل.

 وامس تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

العلاقات بين المملكة وفرنسا

وجرى  أثناء الاتصال استعراض تطور العلاقات بين المملكة وفرنسا، كما تم بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

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