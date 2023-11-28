الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أول تعليق لولي العهد السعودي على استضافة الرياض إكسبو 2030

ولي العهد السعودي،
ولي العهد السعودي، فيتو

 

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030"، ترسيخ لدورها الريادي والمحوري.


استضافة السعودية لمعرض اكسبو 2030

 

وحسب وكالة الأنباء السعودية، هنأ الأمير محمد بن سلمان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030".
كما عبر ولي العهد السعودي عن شكره للدول، التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين.
وقال بهذه المناسبة: "يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030، ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها".
وجدد بن سلمان عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي.

Advertisements

 

رؤية السعودية 2030

 

وأضاف بن سلمان، بالقول: "ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030، مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030، حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة".

وأكد ولي العهد السعودي أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل"، وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة.
وكان المكتب الدولي للمعارض، قد أعلن اليوم الثلاثاء، فوز ملف المملكة بالاستضافة بعد اقتراع سري في باريس، حيث حصد ملف المملكة 119 صوتًا من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان هما، بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.

معارض "إكسبو" الدولية


وتقام معارض "إكسبو" الدولية، منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية.
 

كارول سماحة عن فوز السعودية بتنظيم معرض "إكسبو 2023": مش غريب على المملكة

مصر تهنئ السعودية بالفوز باستضافة معرض أكسبو الدولي 2030

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السعودية إكسبو 2030 استضافة السعودية لمعرض اكسبو 2030 الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز معارض إكسبو الدولية

مواد متعلقة

مصر تهنئ السعودية بالفوز باستضافة معرض أكسبو الدولي 2030

السعودية تفوز باستضافة معرض إكسبو 2030

الأكثر قراءة

برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

شبورة مائية على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام سموحة ويمنح بيراميدز صدارة الدوري (صور)

حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية متهم بطلب رشوة

أول تعليق من حركة حماس على تهديدات الاحتلال باستئناف الحرب على غزة

نبيل الحلفاوي عن تعادل الأهلي أمام سموحة: حاجة تعل

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

9 معلومات مهمة من وزارة الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية لـ محصول القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: عدم تطوير الذات جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية