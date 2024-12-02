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توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مركز الشراكة الإستراتيجي بين السعودية وفرنسا

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان وماكرون، فيتو

شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مركز الشراكة الاستراتيجي بين السعودية وفرنسا.

 

تشكيل مركز الشراكة الإستراتيجي بين السعودية وفرنسا

وعقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لقاءً موسعًا في وقت سابق من اليوم، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس ماكرون، في قصر اليمامة في العاصمة الرياض، في إطار زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.

 

ماكرون يجري زيارة دولة إلى السعودية لمدة 3 أيام 

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المملكة العربية السعودية، فى وقت سابق من مساء اليوم، في زيارة دولة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بهدف التباحث حول تعزيز التعاون بين الرياض وباريس.

وحسب وسائل إعلام سعودية، سوف يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات السياحة، والثقافة، والطاقة، بما يُعزز العلاقات بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك، حيث تمثل هذه التطورات نقطة تحول في شراكة البلدين، حيث يعكس التنسيق المستمر بينهما اهتمامًا متزايدًا بمستقبل أكثر استدامة واستقرارًا للمنطقة والعالم.

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ماكرون الشراكة الاستراتيجي السعودية وفرنسا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الرئيس الفرنسي

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