بسبب الإهمال وعدم الانضباط، استبعاد مدير مدرسة بدمياط وإحالته للتحقيق

قررت اللجنة المشكلة من إدارة دمياط التعليمية استبعاد مدير مدرسة ثانوية فنية وعدد من العاملين بها، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن عدة وقائع منها الإهمال وعدم انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال قيام لجنة مشكلة من إدارة دمياط التعليمية بممارسة أعمالها بمدارس الإدارة لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام العملية التعليمية والتى تأتى فى إطار توجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ دمياط لانظباط العملية التعليمية وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى وتذليل العقبات التي قد تواجه حسن سير المنظومة التعليمية.

وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد علي استمرار جولات اللجان على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها



من جانبه أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم استمرار جولات اللجان على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بمختلف مراحلها ونوعياتها التعليمية وذلك لرصد السلبيات وتقويمها، وسيتم إثابة المتميزين من القيادات التعليمية والعاملين بالتوازي مع إجراءات محاسبة المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية.

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