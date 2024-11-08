من تراث الأجداد إلى أيدي الأحفاد.. العسل الأسود أشهر صناعات المنيا.. مراحل العصر والتصنيع.. وهذه أبرز فوائده (فيديو وصور)

تشغل محافظة المنيا مكانة بارزة كإحدى المناطق الرائدة في إنتاج العسل الأسود، الذي يعد من أبرز المواد الغذائية المفضلة في صعيد مصر.

إنتاج العسل الأسود في المنيا

عصارات العسل في المنيا، فيتو

وفي محاولة لتسليط الضوء على هذا المنتج التقليدي، قام موقع "فيتو" بإجراء معايشة داخل عصارات القصب في مدينة ملوي"، لنتمكن من معرفة مراحل تصنيعه داخل عصارات القصب في المنيا".

عصارات العسل الأسود: مراحل التصنيع

تصفية عصير القصب من الشوائب، فيتو

أجرى الفريق الصحفي مقابلة مع "عم يوسف"، صاحب واحدة من عصارات العسل الأسود، حيث أوضح كيفية إنتاج العسل من خلال عدة مراحل دقيقة.

عصارة العسل الأسود في ملوي المنيا

وقال: "عصارة العسل الأسود تتكون من آلة حديدية تعمل يدويًا، يقوم الرجال بتشغيلها لاستخراج العصير، بعد استخراج العصير، يُنقل إلى الأفران حيث يتم تسخينه.

مراحل تصنيع العسل الأسود في المنيا

طبخ العسل الأسود في المنيا، فيتو

هناك طباخ على السطح يعمل على تنقية العصير من الشوائب، التي يتم التخلص منها بشكل دوري"، وأوضح أن عملية التبخر تبدأ بعد ذلك حتى يتحول العصير إلى عسل أسود كثيف، يتم تبريده لاحقًا ثم تعبئته لبيعه للتجار.

عصارات العسل الأسود تراث عائلي في محافظة المنيا

العاملون في عصارات القصب في المنيا، فيتو

وأضاف "عم يوسف" أن هذه المهنة ليست مجرد عمل بل هي تراث عائلي يتبعه من جيل إلى جيل منذ عقود، مشيرًا إلى أن إتقان هذه الحرفة يتطلب خبرة واسعة، لا سيما في مجالات الشراء والبيع.

طباخ العسل في المنيا، فيتو

وعلق مرددًا: "يجب أن يتحلى القائمون على هذه المهنة بمعرفة عميقة، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى خسائر فادحة، حيث يمكن أن تُسرف في تحمل التكاليف لينتج في النهاية منتج ذو جودة متدنية، مما يعني أن الأموال قد ضاعت دون فائدة".

أصحاب العصارات في المنيا

عصارات العسل في المنيا، فيتو

بينما يستمر الفلاحون وأصحاب العصارات في محافظة المنيا في ممارسة هذه المهنة العريقة، يبقى العسل الأسود أحد العناصر الغذائية الهامة في المطبخ المصري، ويعكس جزءًا من الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة، من خلال جهود الوعي والترويج، يمكن أن يظل العسل الأسود جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد المحافظة والحفاظ على هذه الحرفة للأجيال القادمة.

العسل الأسود في المنيا، فيتو

فوائد العسل الأسود في فصل الشتاء

وخلال هذا التقرير تقدم فيتو فوائد العسل الأسود في فصل الشتاء، وإليك بعض الفوائد المهمة للعسل الأسود في فصل الشتاء:

1. يحتوي العسل الأسود على مضادات أكسدة ومواد مغذية تعزز الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والأدواء الشائعة في فصل الشتاء.

عصارات العسل في المنيا، فيتو

2. يعتبر العسل الأسود مصدرًا غنيًا بالسكريات الطبيعية، مما يمنح الجسم طاقة سريعة، وهو ما يحتاجه الناس في ظل برودة الطقس وقلة النشاط.

3. يُعتبر العسل الأسود مهدئًا طبيعيًا للسعال، ويمكن أن يساعد في تخفيف الاحتقان الحنجري، مما يجعله خيارًا جيدًا لمواجهة زكام الشتاء.

العسل في المنيا، فيتو

4. يحتوي العسل الأسود على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، التي يمكن أن تساهم في تحسين صحة الجهاز التنفسي وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات.

5. العسل الأسود غني بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للجسم في فصل الشتاء.

عصارات العسل في المنيا، فيتو

6. يُستخدم العسل الأسود تقليديًا كعامل مضاد للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات التي قد تتفاقم في فصل الشتاء بسبب البرودة.

7. يساعد العسل الأسود على تحسين الهضم ويقلل من مشاكل المعدة، مما يجعله مفيدًا خلال فصل الشتاء حيث قد تكون الأنواع الغذائية مختلفة.

عصارات العسل في المنيا، فيتو

8. تحتوي المواد الطبيعية الموجودة في العسل الأسود على خصائص قد تساعد في تحسين المزاج والشعور بالسعادة، مما يساهم في تقليل آثار الاكتئاب الشتوي.

يمكن تناول العسل الأسود بطرق متنوعة، مثل إضافته إلى المشروبات الدافئة، أو تناوله مع الخبز أو الزبادي، للاستفادة من فوائده العديدة خلال فصل الشتاء.