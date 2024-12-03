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طريقة عمل الرز بلبن، أسرع وألذ تحلية بعد الغداء

الرز بلبن، فيتو
الرز بلبن، فيتو

طريقة عمل الرز بلبن، من أرخص وأسرع الحلويات العربية التي يمكن صنعها في البيت، فهو تتوافر فيه جميع المميزات التي تبحث عنها ستات البيوت، فهي تحلية غير مكلفة، إلى جانب أن طريقة عمل الرز بلبن سريعة التحضير، فيمكنك صنعه في أقل من نصف ساعة.


وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الرز بلبن زي المحلات، مع وضع بعض اللمسات الإضافية، التي تجعل طعمه مميزًا وغنيًّا.

 

فيمكنك إضافة الكريمة والمسكتة، والتي يمكن الاستغناء عنها، والذي ستجدينه كالذي يقدم في المحلات، وستبهرين به كل أفراد أسرتك، ولن يحتاجوا إلى شرائه من الخارج.

مدة التحضير 15 دقيقة
مدة الطهي 25 دقيقة
 

مقادير عمل الررز بلبن

5 أكواب لبن
كوب ماء مغلي
1/2 كوب أرز
2 كيس كريمة شانتيه
7 ملاعق كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
4 ملاعق كبيرة ماء زهر
رشة مستكة
فستق أو مكسرات للتزيين

 

طريقة عمل الرز بلبن باحترافية

طريقة عمل الرز بلبن
طريقة عمل الرز بلبن

يسخن 4 أكواب من اللبن الى ان يبدأ بالغليان.
يضاف الأرز والماء المغلي إلى اللبن، ثم يترك المزيج يغلي على النار لمدة 5 دقائق. 
يرفع الأرز باللبن من على النار، ويغطى القدر ويترك ليرتاح مدة لا تقل عن 3 ساعات
بعد مرور الـ 3 ساعات، يذاب النشا بكوب الحليب البارد المتبقي، جيدا، وحتى تمام الذوبان
يحلى مزيج الارز بالحليب بالسكر، ثم يعاد مرة أخرى على النار، ثم يترك ليغلي من جديد مدة 10 دقائق
يضاف مزيج النشا والحليب لقدر الارز باللبن، ثم تضاف بعد ذلك الكريمة، المستكة وماء الزهر، وهذه الإضافات اختيارية، يمكن الاستغناء عنها، لكنها تعزز الطعم، وتجعله أكثر لذة وجمالا، ثم يقلب الكل على نار هادئة مدة 5 دقائق.
يسكب الأرز باللبن في قوالب التقديم ثم يزين بالمكسرات ويترك ليبرد بالثلاجة تماما قبل التقديم.

 

طريقة عمل الرز بلبن بصوص الكراميل

الرز بلبن بصوص الكراميل
الرز بلبن بصوص الكراميل

وتقدم الشيف آسيا عثمان، طريقة عمل الرز بلبن، مضافا له صوص كراميل لذيذ.

المكونات:
لتر حليب
180 جرام أرز
50 جرام سكر
عود فانيلا
رشة ملح

 

الطريقة
يغلى اللبن والفانيلا ممزوجين.
يضاف الأرز والسكر والملح، ويغطى ويترك إلى أن ينضج الأرز، ويغلظ سمكه.
يصب في اكواب التقديم

مكونات الكراميل:
150جرام سكر
150 مل كريمة
20 جرام زبدة مملحة
ملعقة كبيرة ماء

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خطوات عمل الرز بلبن بصوص الكراميل
يذاب السكر على النار مع ملعقة الماء، ويحرك حتى الحصول على كراميل.
يرفع من على النار، وتضاف الكريمة، ونحرك حتى تمام الذوبان.
تضاف الزبدة ونحرك جيدا.
نسكب كمية متوسطة من الكراميل على وجه الأرز باللبن.

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