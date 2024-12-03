أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل جهودها لتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مقدمتها قطاع الإنتاج الداجني، باعتباره من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحضور زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، ورضا عبادة، المستثمر في مجال صناعة الدواجن.

وأوضح محافظ المنيا أن اللقاء تناول خطة تطوير وتشغيل المشروعات الداجنة المتوقعة في المنيا، وعلى رأسها مشروع دواجن شوشة بمركز سمالوط، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا ووزارة الزراعة، ممثلة في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، لإدارة وتشغيل المشروع ورفع كفاءته التشغيلية.

وأضاف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ستضخ استثمارات مبدئية بقيمة 100 مليون جنيه لتطوير المشروع، بما يساهم في تعزيز الإنتاج الداجني في المنيا وزيادة فرص العمل.

محافظ المنيا: 100 مليون جنيه استثمارات لتطوير مشروعات الإنتاج الداجني

وأشار المحافظ إلى حرصه المستمر على التنسيق والتعاون مع الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمشروعات الزراعية والداجنة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مساهمة المحافظة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية.

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