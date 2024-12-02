محافظ المنيا: دمج ذوي الإعاقة وتمكينهم أولوية وطنية

نظمت محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، وهيئة تنشيط السياحة بالمنيا، والمتحف الأتوني، فعالية توعوية تحت شعار مبادرة بداية جديدة احتفالًا باليوم العالمي للإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وذلك بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع في المنيا .



محافظ المنيا



وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي جعلت من دمجهم وتمكينهم أولوية وطنية.

الأنشطة الثقافية والتعليمية

وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مشاركة ذوي الهمم في مختلف الأنشطة الثقافية والتعليمية، بهدف بناء مجتمع شامل يُتيح الفرص المتكافئة لجميع أبنائه.



المناطق الأثرية والسياحية في المنيا



تضمنت الفعالية ندوة توعوية لتعريف الطلاب بأهم المناطق الأثرية والسياحية في المنيا، إلى جانب ورشة عمل لتصميم الحُلي والمجسمات الفرعونية، بهدف دمج ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية والإبداعية، وتعزيز وعيهم بالتراث الحضاري الذي تزخر به محافظة المنيا، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وإبراز قدراتهم المتميزة.

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