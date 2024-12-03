نصائح مهمة اتبعيها عند ارتداء الطفل ملابس الشتاء

مع انخفاض حرارة الطقس فى فصل الشتاء تحرص الأمهات على ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة تضمن لهم التدفئة وحمايتهم من مخاطر الطقس البارد.

وجرت العادة أن الطفل يرتدى ملابس ثقيلة جدا وأكثر من طبقة لتدفئته فى الطقس البارد، دون الوعى بمدى صحة أو ضرر ذلك.

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل في الشتاء

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الطفل عند الباسه ملابس الشتاء حفاظا على صحته، منها:

الأطفال بشكل عام يجب أن يرتدوا زيادة طبقتين عن الكبار، مع العلم أن الملابس الثقيلة تجعل الطفل يتعرق بشكل زائد وبالتالى يكون أكثر عرضة للبرد أثنا تغيير البرد.

الملابس الداخلية يجب أن تكون مصنوعة من القطن.

الابتعاد عن الملابس الصوف لو الطفل عنده حساسية صدر أو أنف.

الشرابات مهمة لتدفئة قدمين الطفل ويمكن أن يرتديها الطفل وهو نائم، المهم أن يكون الشراب نظيف.

التغيير المفاجئ في درجة الحرارة والتعرض إلى هواء بارد بشكل مفاجيء يساعد أن الطفل يصاب بنزلات البرد والانفلونزا خاصة لو مصاب بحساسية الأنف أو الصدر، لذلك من المهم قبل الخروج من المنزل، تهوية المنزل وغسل وجه الأطفال بالماء الفاتر، وتقديم كوب من مياه الشرب لهم.

إلباس الطفل جاكت وغطاء الرأس وجوانتي في الأماكن المفتوحة.

وينزعهم عند الدخول إلى مكان مغلق دافئ.

الأطفال فى الشتاء، فيتو

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.