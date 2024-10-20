الأحد 20 أكتوبر 2024
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"مياه دمياط": تنظيم برنامج المسار الوظيفي لرفع كفاءة القيادات

ورشة عمل برنامج المسار
ورشة عمل برنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات بدمياط

حضر  اللواء مهندس احمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  بدمياط  برنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات بالشركة بتقييم العاملين المرشحين لترقية يناير 2025  للتدريب على مفهوم الخطة الاستراتيجية وتقويم الأداء وإدارة الصراع والضغوط وذلك فى إطار الخطة التدريبية للعام المالي 2024-2025  وبتوجيهات من  اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحت قيادة  محمد جاب الله رئيس قطاع الموارد البشرية والمهندسة  دعاء قدري مدير عام التدريب.

تقييم العاملين المرشحين لترقية يناير 2025  للتدريب على مفهوم الخطة الاستراتيجية وتقويم الأداء
تقييم العاملين المرشحين لترقية يناير 2025  للتدريب على مفهوم الخطة الاستراتيجية وتقويم الأداء

عدد المتقدمين للوظائف القيادية 90 لاختيار 28 مسار وظيفي

 

 وطبقًا لما تم تنفيذه من الخطة  قامت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة بتنفيذ ورشة عمل للمتقدمين حيث إن العدد الإجمالي للمسارات الوظيفية الخاضعة للتقييم 28 مسار وظيفي لعدد 90 مشارك حضور فعلي شاملة المرشحين للترقية في يناير 2025 والخاضعين لتقييم نصف المدة لمن اتموا نصف المدة البينية بالدرجة الوظيفية الثانية.

وأكد  اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أهمية عقد مثل هذه البرامج التدريبية لترقية مستوى العنصر البشري بالشركة، وتمكين القيادات لتقديم أعلى مستوى ممكن من الخدمة المقدمة داخليًا وخارجيًا، كما تمنى التوفيق للمتدربين واجتياز التدريب بما سيعود بالنفع على الشركة.

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الاستراتيجية البرامج التدريبية الخطة الاستراتيجية الخدمة المقدمة الشركة القابضة بدمياط رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب محمد جاب الله لموارد البشرية الخطة التدريبية

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